В четверг, 4 марта, церковь отмечает память Ярослава Мудрого, а на народном календаре - Филя Вешний, когда пекли хлеб и смотрели, ждать ли скорой весны.

Церковные праздники

На церковном календаре день памяти Ярослава Мудрого. Церковь вспоминает киевского князя, который прославился строительством храмов, тем, что популяризовал перевод богословских трудов с греческого языка, написал свод законов Киевской Руси - "Русская правда".

Именины отмечают Максим, Федор, Никита, Евгений, Дмитрий, Богдан.

Народный календарь

В народе 4 марта отмечали День Архипа и Филимона - в честь двух апостолов (отец Филимон и его сын Архип).

В этот день было принято помогать нуждающимся, например, накормить нищих. Женщины пекли хлеб, который посыпали солью и раздавали соседям, родным, странникам.

Считалось, что весна вступает в свои права, поэтому еще одно названия дня Филимон вешний. По наблюдениям за животными судили, будут ли еще снег и морозы или погода повернет к теплу. Если в полях встречали белого зайца - считалось, что зима еще вернется. Если серого - значит животное уже сменило шубку в ожидании скорой весны.

Необычные праздники

Необычная неофициальная дата сегодня - День апельсиновых котов. Это выдуманный праздник, который придумали в сети. Но он полюбился пользователям интернета и они наделяют день собственным смыслом. Например, в этот день приюты для кошек раздают рыжих котов