Известный миллиардер из Японии Юсаку Маэдзава, который ранее заявил, что ищет жену для полета на Луну, сейчас собирает команду из восьми человек для этой миссии.

Соответствующее видеообращение предприниматель опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

"Я приглашаю вас принять участие в миссии. Восемь человек со всего мира. В путешествии всего примет участие от 10 до 12 человек, я приглашаю восьмерых, чтобы полететь вместе с нами",- сказал Маэдзава.

Он добавил, что претенденты должны отвечать двум критериям. Во-первых, миллиардер рассчитывает, что полет на Луну поможет им совершить что-то для общества с помощью своей деятельности. Во-вторых, потенциальному участнику команды необходимо уметь работать в ней и поддерживать напарников.

Ранее бизнесмен выкупил за неназванную сумму все билеты на первый полет вокруг Луны от компании SpaceX Илона Маска. Миссия на корабле SpaceX запланирована на 2023 год.

Также мы писали, что NASA решила отправить человека на Луну и построить там атомную электростанцию.