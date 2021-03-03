У девяти учеников одной из школ Житомира выявили острую кишечную инфекцию. Семеро из них в больнице
В Житомире у девятерых школьников выявили острую кишечную инфекцию. Семеро из них находятся в больнице, а еще двое лечатся дома под наблюдением врачей.
Об этом говорится в оперативной сводке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Инцидент произошел в стенах Житомирской общеобразовательной школы №9.
На ухудшение самочувствия пожаловались девять учеников 2012-2013 годов рождения. Семеро из них проходят лечение в больнице, а еще двое - дома под присмотром медиков. Их состояние врачи расценивают как удовлетворительное.
Всего в Житомирской школе №9 учатся 885 человек. Из-за отравления с 3 марта учебный процесс в школе временно приостановлен.
Сейчас там работают специалисты, проводятся необходимые санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия.
Ранее мы рассказывали, что в детском саду под Тернополем произошла вспышка кишечной инфекции.
Также писали, что в ноябре в лицее под Харьковом произошла вспышка кишечной инфекции, заболели десятки учеников.