В Житомире у девятерых школьников выявили острую кишечную инфекцию. Семеро из них находятся в больнице, а еще двое лечатся дома под наблюдением врачей.

Об этом говорится в оперативной сводке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Инцидент произошел в стенах Житомирской общеобразовательной школы №9.

На ухудшение самочувствия пожаловались девять учеников 2012-2013 годов рождения. Семеро из них проходят лечение в больнице, а еще двое - дома под присмотром медиков. Их состояние врачи расценивают как удовлетворительное.

Всего в Житомирской школе №9 учатся 885 человек. Из-за отравления с 3 марта учебный процесс в школе временно приостановлен.

Сейчас там работают специалисты, проводятся необходимые санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия.

Ранее мы рассказывали, что в детском саду под Тернополем произошла вспышка кишечной инфекции.

Также писали, что в ноябре в лицее под Харьковом произошла вспышка кишечной инфекции, заболели десятки учеников.