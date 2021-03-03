В среду, 3 марта, Верховная Рада соберется на очередное заседание. Сегодня парламентарии заслушают отчет о деятельности ГБР.

Об этом свидетельствует повестка дня, обнародованная на сайте парламента.

Кроме того, сегодня Рада определится по поводу отмены перевода часов на летнее и зимнее время. В повторном первом чтении нардепы рассмотрят законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

В первом чтении Рада рассмотрит проект закона о Национальном военном мемориальном кладбище, выполнении решений Европейского суда по правам человека, противодействии дискриминации по признаку пола, совершенствовании законодательства в сфере охотничьего хозяйства и охоты и предотвращении незаконной охоты.

Также сегодня Рада займется изменениями в Закон Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" в отношении порядка избрания уполномоченного органа. Кроме того, в повестке - создание базы ДНК человека.

Напомним, Рада назначила внеочередные выборы в Малой Любаше и Теребовле.

Также мы писали о том, что Рада одобрила 8-летний срок за ложное минирование.