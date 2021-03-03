Оппозиционера из РФ Алексея Навального, которого в приговорили к тюрьме, этапировали из СИЗО в Москве "Матросская Тишина" в исправительную колонию № 2 во Владимирской области. Там осужденные шьют силовикам нижнее белье.

Об этом сообщает издание The Insider.

В 2018 году эта колония заключила контракт на 821 тысячу рублей (308 551 грн - Ред.) на поставку мужских рубашек, трусов и кальсон. Заказчиком выступало управления ФСИН по Владимирской области.

В соответствии с данными Госзакупок, колония должна была пошить силовикам 4 тысячи трусов и кальсон по цене в 81 рубль за штуку (35 грн - Ред.). Стоимость изготовления рубашек была выше — по 311 рублей каждая (117 грн - Ред.).

Напомним, Навального доставили в колонию во Владимирской области 28 февраля.

Также мы писали о том, что трусы, полные яда, фигурировали в расследовании Навального о его отравлении.