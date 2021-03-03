По состоянию на утро среды, 3 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 7 235 человек.

Напомним, что вчера, 2 марта, в стране было выявлено 5 336 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших вновь выросло на 1 899 человека.

О новых жертвах Covid-19 передает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 364 705 человек. Выздоровели за последние сутки 5 118 человек (с начала эпидемии - 1 182 036 человек - Ред.).

Умерло за сутки 185 пациентов (с начала эпидемии - 26 397 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 3 486 человек. Среди новых зараженных 429 детей и 319 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Ивано-Франковской области (640 человек), Закарпатской области (479), Винницкой области (577) и Черновицкой области (495).

В Киеве выявлено 655 случаев.

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