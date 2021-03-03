После того как администрация Джо Байдена ввела новые санкции против предприятий, НИИ и высших чиновников России, в Белом доме объявили, что очередные санкции будут введены против фирм, работающих на укладке "Северного потока-2".

США продолжают отслеживать, против кого следует ввести санкции за участие в проекте "Северный поток-2", как передает "Интерфакс-Украина".

"Мы продолжаем оценку организаций, имеющих отношение к "Северному потоку-2", - сказал на брифинге представитель госдепа Нед Прайс, говоря о возможных дополнительных санкциях.

Прайс пояснил, что американская администрация каждые 90 дней должна предоставлять Конгрессу данные о своей работе в данном направлении.



"Следующий доклад, как я понимаю, будет в мае. И если у нас будет информация о возможных санкциях, то мы сообщим об этом", - заявил он.

Ранее "Страна" сообщала, что Австрия выступила против планов США наложить санкции на "Северный поток-2".