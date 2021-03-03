Полиция и спецслужбы США получили настораживающую информацию, в связи с чем было решено усилить меры безопасности вокруг Капитолия.

"Основываясь на имеющихся у нас разведданных, департамент предпринял немедленные шаги по укреплению нашей системы безопасности и укомплектованию штатов в течение нескольких дней, включая 4 марта", - заявила пресс-служба полиции Капитолия в сети.

Также для охраны порядка в Вашингтоне будут привлечены дополнительные сотрудники полиции и бойцы Нацгвардии. Кроме этого будут выставлены ограждения вокруг здания Конгресса США. А в целях обеспечения безопасного передвижения конгрессменов дополнительные силы будут задействованы в трех местных аэропортах и на вокзале.

"Департамент осведомлен и продолжает работать со всеми партнерами по правоохранительным органам", - добавили в полиции.

Стоит отметить, что сторонники теории заговора QAnon считают, что экс-президент Дональд Трамп будет инаугурирован 4 марта, поскольку в этот день проходили президентские инаугурации до 1933 года.

Напомним, что 6 января сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда заявил, что не признает поражения на выборах. По его мнению, Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп собрался побить демократов в третий раз и хочет реформы выборной системы.