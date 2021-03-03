Глава МВД Украины Арсен Аваков выступил с обширными интервью, в которых в частности раскрыл и новые детали расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Арсен Аваков заявил, что после проведения нескольких следственных действий генпрокурор Ирина Венедиктова примет решение относительно дальнейших шагов, касающихся уже заказчиков убийства Шеремета.

Об этом министр внутренних дел рассказал в эфире программы "В гостях у Гордона".

Министр напомнил, что с информатором из Беларуси были проведены следственные действия в Украине.

"Он дал показания. Показания небезынтересные. Ещё будет у нас два интересных следственных действия, а потом генеральный прокурор решит, можно ли эту информацию делать публичной и что с ней делать дальше, - заверил глава МВД и добавил, - Мы не должны примерять, ложится ли это (показания белорусского информатора по расследованию части уголовного дела, которое касается заказчиков убийства Шеремета, в общую канву дела - Ред.). Вопрос в том, истина это или нет. Мы все время задаём себе вопрос "а какой мотив". И вот мы увидели мотив, что белорусские спецслужбы посчитали, что он (Шеремет - Ред.) является неудобным человеком", - сказал Аваков.

Видео: В гостях у Гордона. О деле Шеремета смотрите с отметки 54:35​

Ранее "Страна" рассказывала, что суд отложил следующее заседание по делу об убийстве Шеремета на 9 марта.