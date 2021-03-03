Легенда мирового футбола 80-летний Пеле тоже привился от коронавируса Сovid-19. И хотя великий футболист держит в тайне название препарата, тем не менее бразильские СМИ уверяют, что Пеле получил дозу CoronaVac от китайской компании Sinovac.

Об этом передает Телеграм - канал РИА "Новости".

Пеле входит в группу риска, наиболее подверженных заражению Сovid-19. Его здоровье ухудшилось в последние годы, на редких публичных выступлениях он появляется или в инвалидном кресле, или на ходунках.





Ранее "Страна" сообщала, что глава Министерства здравохранения Украины Степанов рассказал о своем самочувствии после индийской вакцины от коронавируса.

Так же мы рассказывали, что на сайте ЮНИСЕФ опубликовали таблицу, сколько вакцин от коронавируса получит Украина по программе COVAX.