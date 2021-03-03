Знаменитый американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск продолжает удивлять своими идеями. В этот раз его амбициозные планы касаются не освоения космоса, а родной планеты.

Илон Маск объявил, что начинает строить новый город в Техасе. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Создаю город Старбэйс (Starbase - Ред.), Техас", - написал он.

По площади этот город будет значительно больше местечка Бока-Чика, где находится космодром SpaceX. Кроме того, в Старбэйз будут "очень" хорошо относиться к собакам. Напомним, что в конце 2020 года Маск переехал из Калифорнии в Техас.

Ранее предприниматель заявил о готовности распродать все свое имущество ради строительства города на Марсе. Маск уверен, что человечеству важно стать космической цивилизацией и межпланетным видом. "Для строительства города на Марсе потребуется много ресурсов", - говорил он.

Ранее "Страна" сообщала, что Илон Маск задумался о создании криптовалюты Марскоин.