В Австрии после прививки вакциной Pfizer/BioNtech от COVID-19, десять миллионов доз которой заказала Украина, скончался 41 человек.

Как сообщает РИА Новости, такая статистика приведена в докладе Федерального ведомства страны по безопасности в сфере здравоохранения.

Правда, в документе оговорено, что врачи не выявили связи гибели пациентов с применением препарата.

Как сказано в докладе, в случае с тремя пациентами версию о связи вакцинации со смертью исключили сразу после вскрытия. Еще 11 человек получили прививку в инкубационный период заболевания COVID-19, во время которого они скончались. У других 19 пациентов были болезни, которые, предположительно, привели к летальному исходу. Обстоятельства смерти еще восьми устанавливаются.

Вакцинация от коронавируса началась в Австрии 27 декабря.

Это далеко не первое сообщение о смерти людей, привившихся Pfizer. Так, в январе стало известно о смерти в Норвегии 23 привившихся человек.

А в Германии сообщалось о кончине десятерых вакцинированных.