В США опубликовали полный список попавших под санкции российских и немецких компаний
Вслед за публикацией списка попавших под санкции из-за приговора Алексею Навальному семи высокопоставленных российских чиновников Министерство торговли США опубликовало перечень компаний, против которых тоже введены ограничения.
Документ опубликован в Федеральном реестре США.
В черный список Минторга компании попали "за деятельность по распространению в поддержку российской программы оружия массового уничтожения". В нем оказались девять компаний из России, три из Германии и одна из Швейцарии.
Среди российских предприятий в перечне значатся:
- 27-й Научный центр Минобороны;
- "Химмед";
- "Фемтеко";
- "Интерлаб";
- "Лабинвест";
- "Аналит продактс";
- "Интертек Инструментс";
- "Фармконтракт";
- "Рау фарм";
- "Регионснаб".
Из немецких компаний фигурируют ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie. Из швейцарских - ChimConnect AG.
В ведомстве заявили, что любые операции, связанные с экспортом в США продукции этих компаний, попадают под режим лицензирования с презумпцией отказа. Помимо этого лица, имеющие дела с компаниями из списка, рискуют тоже попасть под американские санкции.
Ранее "Страна" сообщала, что Евросоюз ввел новые антироссийские персональные санкции из-за Навального.
Между тем рубль укрепился после новостей о санкциях ЕС и США против России.