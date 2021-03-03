Санкции коснулись компаний из трех стран. Фото: 112.international

Вслед за публикацией списка попавших под санкции из-за приговора Алексею Навальному семи высокопоставленных российских чиновников Министерство торговли США опубликовало перечень компаний, против которых тоже введены ограничения.

Документ опубликован в Федеральном реестре США.

В черный список Минторга компании попали "за деятельность по распространению в поддержку российской программы оружия массового уничтожения". В нем оказались девять компаний из России, три из Германии и одна из Швейцарии.

Среди российских предприятий в перечне значатся:

  • 27-й Научный центр Минобороны;
  • "Химмед";
  • "Фемтеко";
  • "Интерлаб";
  • "Лабинвест";
  • "Аналит продактс";
  • "Интертек Инструментс";
  • "Фармконтракт";
  • "Рау фарм";
  • "Регионснаб".

Из немецких компаний фигурируют ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie. Из швейцарских - ChimConnect AG.

В ведомстве заявили, что любые операции, связанные с экспортом в США продукции этих компаний, попадают под режим лицензирования с презумпцией отказа. Помимо этого лица, имеющие дела с компаниями из списка, рискуют тоже попасть под американские санкции.

Ранее "Страна" сообщала, что Евросоюз ввел новые антироссийские персональные санкции из-за Навального.

Между тем рубль укрепился после новостей о санкциях ЕС и США против России.

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