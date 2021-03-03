Вслед за публикацией списка попавших под санкции из-за приговора Алексею Навальному семи высокопоставленных российских чиновников Министерство торговли США опубликовало перечень компаний, против которых тоже введены ограничения.

Документ опубликован в Федеральном реестре США.

В черный список Минторга компании попали "за деятельность по распространению в поддержку российской программы оружия массового уничтожения". В нем оказались девять компаний из России, три из Германии и одна из Швейцарии.

Среди российских предприятий в перечне значатся:

27-й Научный центр Минобороны;

"Химмед";

"Фемтеко";

"Интерлаб";

"Лабинвест";

"Аналит продактс";

"Интертек Инструментс";

"Фармконтракт";

"Рау фарм";

"Регионснаб".

Из немецких компаний фигурируют ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie. Из швейцарских - ChimConnect AG.

В ведомстве заявили, что любые операции, связанные с экспортом в США продукции этих компаний, попадают под режим лицензирования с презумпцией отказа. Помимо этого лица, имеющие дела с компаниями из списка, рискуют тоже попасть под американские санкции.

Ранее "Страна" сообщала, что Евросоюз ввел новые антироссийские персональные санкции из-за Навального.

Между тем рубль укрепился после новостей о санкциях ЕС и США против России.