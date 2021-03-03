Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прокомментировал "Стране", как его самочувствие после прививки от коронавируса индийской вакциной "Ковишилд", которой в прямом эфире вакцинировался и главный санврач Виктор Ляшко.

"Чувствую себя замечательно", - заявил глава Минздрава "Стране". Отметив, что не ощутил побочных эффектов прививки.

Ранее "Страна" сообщала, что Степанов публично вакцинировался от коронавируса индийским CoviShield 1 марта. Вакцину глава Минздрава получил в Александровской клинической больнице Киева.

Вслед за Степановым Зеленский также вакцинировался от коронавируса индийским "Ковишилдом". Президент Украины получил прививку во время своего визита в зону ООС в Луганскую область во вторник, 2 марта.

Позже на Банковой рассказали о самочувствии Зе после индийской вакцины. Теперь к прививке готовится и глава Офиса президента Андрей Ермак.