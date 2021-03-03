Зачем Зеленский привез на Донбасс послов G7?

Владимир Зеленский вчера совершил очередной визит на Донбасс. Причем в очередной раз – в сопровождении послов ряда стран "Большой семерки", которые вместе с украинским президентом решили проинспектировать ситуацию на передовой.

Несмотря на масштабы визита, информации о нем вчера было не так уж и много. Главным публичным мероприятием стал брифинг, на котором Зеленский озвучил два тезиса: первый – Украина стремится достичь мира дипломатическим путем, второй – Евросоюз должен усилить давление на Россию.

Нечто похожее мы уже наблюдали. В 2018-м президент Петр Порошенко, принимая военный парад на День независимости, тоже говорил о том, что Украина хочет вернуть Донбасс исключительно дипломатическим путем. Спустя два с половиной года новый президент, которого избирали как АнтиПорошенко, делает аналогичные заявления на фоне армии.

Естественно, никто в 2018-м Порошенко не верил. Естественно, никто в 2021-м не верит Зеленскому. Президент, у которого было почти два года на реализацию собственного обещания, за это время не сделал ничего, кроме новых обещаний.

Поэтому содержательным был лишь один тезис Зеленского – призыв к Евросоюзу усилить давление на Россию. Именно так теперь Банковая видит "дипломатический путь": Запад додавит Москву, которой станет так плохо, что она сама уйдет из Донбасса (а может, даже и из Крыма), и Украине никаких Минских соглашений выполнять не придется.

Собственно, в этом и была цель поездки на Донбасс вместе с дипломатами – показать, что Украина свои обязательства по Минским соглашениям выполняет, а значит, во всем виновата Россия.

Вот только для того, чтобы показать, выполняет ли Украина свои обязательства, дипломатов нужно везти не на Донбасс, а гораздо ближе – в парламент. И там показать, сколько законов принято для выполнения политической части Минских соглашений.

Прививка для Зеленского

Параллельно с выполнением своих внешнеполитических планов президент вчера на Донбассе выполнил свое внутриполитическое обещание – привился вакциной "Ковишилд".

Несмотря на то, что Зеленский уже переболел COVID-19, сам факт его вакцинации вполне понятен, поскольку скепсис по отношению к индийской вакцине в стране по-прежнему велик, и уменьшить его можно только убедительными примерами, в том числе личным.

Кстати, вчера прошла новость о том, что 41% американцев против того, чтобы им делали прививки, – несмотря на то, что коронавирус прошелся по их стране гораздо жестче, чем по нашей, и на то, что колоть им предлагают американский же "Пфайзер", о котором украинцы только мечтают.

Так что не стоит обвинять наших сограждан в несознательности – это общемировая тенденция, которую просто нужно преодолевать. Но преодолевать, будучи при этом максимально честными.

Нужно честно сказать обществу, что "Ковишилд" изучен недостаточно, что его эффективность, признанная на международном уровне, – 63%, а потому возможны и ситуации, когда вакцинированный гражданин заболеет, и когда могут возникнуть непредвиденные осложнения.

Но все это надо рассказать не в столичном пресс-центре и не на фоне прививающихся бойцов с передовой. Фоном для подобной разъяснительной работы должны стать переполненные ивано-франковские больницы, где больных уже размещают в коридорах и где ситуация близка к катастрофической.

Тем временем в красную зону попали, кроме Ивано-Франковской области, еще и Черновицкая с Житомирской, причем последняя – впервые. А это лучшее доказательство того, что эпидемия сама собой не отступит.

Народу нужно предложить осознанный выбор – и тогда он может поверить в то, что риски "Ковишилда" все же ниже, чем риски коронавируса. Проблема в том, что власть у нас традиционно привыкла не доверять людям и никак не может от этой привычки избавиться. Хотя пора бы.

Закрытие телеканалов: почему ЕС не стал защищать закон?

Наиболее ярким примером того, как власть продолжает врать людям, стала история с закрытием телеканалов "112", "Ньюсван" и "ЗИК". Ведь все прекрасно понимают, что у власти нет никаких доказательств "финансирования терроризма" со стороны собственника канала либо финансирования телеканалов "страной-агрессором". Если бы все это было, документы уже находились бы в публичном доступе.

Но на самом деле было только желание закрыть каналы, которые власть посчитала неудобными для себя, из которого родилась слепленная наспех и насквозь фальшивая версия.

В возможность того, что власть сама вдруг исправится, никто уже не верит. И потому вчера оппозиция провела акцию в защиту закрытых каналов не на Банковой и не возле офиса СБУ, а возле представительства Евросоюза – структуры, которая, в отличие от посольства США, не выступила моментально в поддержку незаконного решения украинской власти. Именно из-за этого была надежда, что ЕС не будет действовать по американскому принципу "это сукин сын, но это наш сукин сын".

Однако, судя по всему, надежда на приверженность Евросоюза законности себя не оправдает: вчера в его представительстве не только не услышали призывов оппозиции, но даже не дали журналистам каналов опустить в ведомственный почтовый ящик письмо к президенту Евросовета, который сейчас находится с визитом в Украине. Видимо, как и в Вашингтоне, в Брюсселе тоже полагают, что целесообразность важнее законности.

Проблема только в том, что целесообразность для Вашингтона и Брюсселя в данном случае отличается. Можно понять американцев, которые создают из Украины свой плацдарм и потому готовы закрыть глаза на любые антидемократические и даже преступные решения верной им власти. Но нельзя понять европейцев, которые слепо следуют за американцами, пренебрегая собственными принципами ради чужой выгоды.

Банковая инициирует налоговую амнистию

Верховная Рада вчера не стала принимать ни одного из резонансных законопроектов, запланированных на эту неделю (в частности, судебную реформу), зато внесла в повестку дня сессии законопроект, который может стать самой громкой темой в ближайшие месяцы.

Официально он называется длинно и скучно: "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет". А проще – закон о легализации доходов или закон о налоговой амнистии.

Автором законопроекта является лично президент. В парламент его от имени главы государства внесли на прошлой неделе, а уже вчера первым же пунктом повестки дня внесли в план сессии. Из всего этого можно сделать вывод, что рассматривать предложение Банковой обязательно будут. Причем не откладывая в долгий ящик, поскольку в самом тексте говорится, что налоговая амнистия начнется еще до конца нынешней сессии – 1 июля.

В целом на легализацию доходов, заработанных в тени, предлагается отвести ровно один год. Основные положения налоговой амнистии сводятся к тому, что средства, имеющиеся на счетах в украинских банках, облагаются единоразовым налогом в 5%, и никто уже не будет иметь претензий в отношении того, откуда эти деньги взялись. Если же деньги находятся на счету в иностранном банке, то легализация обойдется в 9%.

Правда, в законопроекте уточняется, что не могут быть легализованы средства, добытые преступным путем, но по факту такая норма все равно будем мертвой, поскольку в случае массовой амнистии никто не будет разбираться, какие средства заработаны честно и с них просто не уплачены налоги, а какие имеют "преступное происхождение". Закон, конечно, предполагает проверку происхождения средств, но на такую проверку никаких средств не хватит.

Законопроект также предполагает одно ограничение: на налоговую амнистию не могут рассчитывать те, кто после 2004 года хотя бы год работал на госслужбе на должности, которая предполагала подачу декларации. Логика в таком ограничении есть, но она, безусловно, существенно сузит количество желающих "амнистироваться".

Да и в целом не факт, что подобная амнистия окажется удачной. Подобные вещи работают в стране, где есть стабильные (и выполняющиеся) законы и стабильная власть. А у нас каждые 10 лет происходят Майданы, которые заканчиваются переделом собственности, и сегодняшняя амнистия лет через пять может оказаться собственноручным признанием в незаконно заработанных средствах.

Зачем "Слуге народа" комсомол?

Партия "Слуга народа" решила обзавестись всеми атрибутами правящей партии. Вчера ее формальный лидер Александр Корниенко сообщил, что внутри "СН" создается собственный комсомол – то есть организационно оформленное молодежное крыло партии.

Объявил Корниенко об этом в лучших традициях советских времен – сославшись на "инициативу молодежных лидеров со всей Украины". То есть, как обычно объясняется в таких случаях, желание возникло не в кабинетах на Банковой и Грушевского, а в самой народной гуще. И партийная элита не могла это желание не поддержать.

Так молодая партия, которая реально существует менее двух лет, минуя стадию взросления, сразу превратилась в старую партию власти, которая ведет себя так, что даже сама себе не верит.

И это ее внутреннее состояние соответствует реальности. Партия, не имевшая идеологического стержня при рождении, не обзавелась им за полтора года существования в виде главной парламентской силы. А потому уже сейчас ей, как и такому же аморфному "Голосу", впору задуматься над тем, чтобы не повторить путь "Народного фронта" и "Самопомощи" – аналогичных проектов-однодневок призыва 2014 года.

А для этого нужно не выдумывать себе комсомол, но задуматься над тем, какая идеология позволит найти и удержать за собой электоральную нишу. Потому что путь, по которому ведет ее сегодня реальный лидер партии – президент, – это путь в никуда.

"Слуга народа" не сможет стать усовершенствованной "Евросолидарностью", потому что Порошенко не даст этого сделать. Тем более, что за ту же нишу борются партии Тимошенко, Кличко, Гройсмана и Тягнибока. А собственного пути партия власти до сих пор не нашла.