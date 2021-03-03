В Южном Судане потерпел крушение пассажирский лайнер. Видео с места трагедии
В Южном Судане потерпел крушение пассажирский авиалайнер компании South Supreme Airlines. Катастрофа произошла вблизи города Пиери, количество жертв уточняется.
Об этом сообщает агентство "Анадолу" во вторник, 2 марта.
"Коммерческий самолет потерпел крушение вблизи города Пиери в штате Джонглей, когда направлялся в Джубу", - заявил директор международного аэропорта Джубы Кур Кой.
Он также отметил, что борт упал сразу после вылета в 17:00. Погибли несколько человек.
"В районе падения судна нет покрытия сети, в связи с чем точное количество жертв пока неизвестно", - объяснил Кой, хотя кадры с места авиакатастрофы уже транслирует местное телевидение.
South Sudan: Several feared dead in plane crash pic.twitter.com/kBvfrFLfFM— Mumbai / Ziya (@InfoMumbai) March 2, 2021
Ранее "Страна" сообщала, что два человека получили ранения после падения кусков самолета прямо с неба в Нидерландах. У самолета, который потерпел крушение, начались проблемы с двигателем.
Также напомним, что в Мексике разбился военный самолет, погибло шесть человек. Мы публиковали видео с места трагедии, на котором видно, как горел фюзеляж самолета.