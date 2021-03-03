В Каневском природном заповеднике в Черкасской области бродячие собаки убили 15 косуль за трое суток.

Об этом сообщает пресс-служба заповедника на своей странице в Facebook.

"В Каневском природном заповеднике за последние трое суток бродячие собаки убили 15 особей серны европейской", - говорится в пресс-центре.

Также там сообщили, что в Каневе существует проблема увеличения количества бродячих собак.

"Именно они раздирают, убивают серн (косуль). Это происходит зимой, когда в лесу глубокий снег покрыт обледенелой коркой. Серны, олени, кабаны тонкими копытами проваливаются в снег и им сложно передвигаться по лесу, поэтому бежать от хищника очень трудно, а иногда вообще невозможно. Серны теряют силы и вязнут в обледенелом снежном покрове. Собаки без проблем перемещаются по поверхности обледенелого снега, почти не проваливаясь, легко догоняют серн и раздирают их", - добавили в заповеднике.

В то же время там объяснили, почему у бездомных собак активизируются инстинкты древнего охотника. В частности, бездомная собака имеет постоянный дефицит пищи, ее организм претерпевает значительные энергетические потери на холоде, это и приводит к охоте. В заповеднике считают, что бродячие собаки – это проблема, которую создает человек, выбрасывая животное на улицу.

"Стерилизованные собаки охотничий инстинкт также не теряют. Уберечь серн от собак очень трудно. Служба охраны заповедника, по закону (Закон Украины "О защите животных от жестокого обращения"” (Статья 3., Часть 2.)), не имеет права отстреливать бродячих собак на территории и в охранной зоне объектов природно-заповедного фонда Украины, хотя они приносят значительные проблемы в сохранении различных видов фауны заповедника", - говорят представители заповедника в Каневе.

Однако потеря такого количества особей серны европейской наносит непоправимый вред популяции этого вида на территории заповедника, сокращает ее численность и ставит этот вид на грань выживания в дикой природе.

Ранее "Страна" сообщала, что на Каневском водохранилище пьяные браконьеры убили лебедя.

Также напомним, что промзону российского города Дзержинск заполнили синие бродячие собаки.