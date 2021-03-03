В социальной сети TikTok с 24 февраля началось распространение видеороликов с адресованными подросткам призывами совершать самоубийства. Для суицида выбрана дата 3 марта.

По состоянию на вечер 25 февраля ролик набрал более 432 тысяч просмотров. А пользователи соцсети стали постить видео с надписями о том, что они присоединятся к волне самоубийств.

"Люди, вы тоже ждете 3 марта? Тогда я с вами", "Кто знает суть тренда, тот знает. Встретимся 3 марта", "Я просто теперь жду 3 марта", - гласят надписи на фоне селфящихся молодых людей с растушеванными или скрытыми за масками лицами.

Социальная сеть стала блокировать тренд с хэштегом "3 марта". По нему теперь распространяются контакты детского телефона доверия. Однако поток видео с подростками, "ждущими 3 марта", не иссякает.

Журналисты не исключают, что это чья-то злая шутка или просто молодежная бравада. Однако психологи советуют родителям в связи с подозрительным флешмобом быть повнимательнее со своими детьми в это время.

Как писала "Страна", в феврале прокатилась волна гибели подростков в Украине, и в прессе снова заговорили о группах смерти.

А в конце зимы мы сообщали, что в Ровно группы смерти отправили подростка гулять по железнодорожным путям.