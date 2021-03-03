Во Вьетнаме курьер службы доставки помог в спасении ребенка, который выпал с 12-го этажа многоэтажного жилого дома.

Об этом сообщает издание The Independent.

В городе Ханой двухлетняя девочка перебралась через перила балкона и повисла на большой высоте. Люди кричали, звали на помощь, но девочка сорвалась. В этот момент находившийся рядом курьер доставки Нгуен Нгок Ман молниеносно среагировал, забрался на козырек первого этажа и вытянул руки, в которые и приземлилась девочка.

"Я выскочил из машины, перелез через забор и залез на крышу - как оказалось, выбрал удачное место, она упала прямо мне в руки. Под нами проломилась крыша. Я прижал ребенка к себе, она все-таки сильно пострадала. Да и я сам был в шоке. В те секунды думал только о том, чтобы поймать ее, больше ни о чем", - сообщил курьер.

30-летнего спасителя пригласили в управление полиции и наградили за спасение ребенка. Там же он познакомился с отцом ребенка.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве выжила девушка, которая прыгнула из окна пятого этажа после ссоры с парнем.

Также напомним, что во Львове пьяная студентка выпала из окна общежития на 7 этаже и выжила.