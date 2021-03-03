Несмотря на аномальные морозы и выпадение снега в регионах, где их обычно нет, Папа Римский Франциск описал возможные ужасы глобального потепления. Он считает, что изменения климата и таяние ледников приведут к новому всемирному потопу.

Как сообщает издание Corriere della Sera, его рассуждения с отсылками к Библии содержит изданная в Италии 2 марта новая книга "О пороках и достоинствах".

"Гнев Господа направлен против несправедливости, против сатаны. Это протест против зла, но не того, что исходит от человеческой слабости, а того, что спровоцировано сатаной, его развращением отдельных людей и целых обществ. Гнев Господа несет правосудие, направлен на очищение. И потоп - это результат Божьего гнева, говорится в Библии", - сказал понтифик в беседах с капелланом тюрьмы в Падуе доном Марко Поцца, которые легли в основу издания.

Франциск отметил, что библейское повествование о потопе и спасении Ноя мифическое, но любой миф надо понимать как "форму сознания". Археологи, по словам Папы, нашли следы древнего потопа при своих раскопках.

"Большое наводнение возможно как следствие повышения температуры и таяния льдов. Собственно, это произойдет сейчас, если все будет продолжаться без изменений. И история Ноя показывает, что гнев Господа и спасительный", - утешил читателей Папа Римский.

Он напомнил, что в Библии Ной пережил потоп благодаря своей добродетельности. По мнению понтифика, для борьбы с изменениями климата властям в первую очередь стоит разобраться с коррупцией и несправедливостью.

Тема климатических изменений и их пагубных последствий не только для экологии, но и общества, в котором они рождают еще большую бедность, страдания и разделения, давно тревожит Франциска. Основные его тезисы по ней изложены в энциклике "Хвала тебе", опубликованной в 2015 году. Понтифик часто возвращается к проблемам потепления климата и говорит об этом в своих проповедях, призывая человечество к ответственности за Землю.

Между тем ученые обнаружили рекордное замедление течения Гольфстрим, как они считают, в результате глобального потепления.

В то же время весь Ближний Восток недавно засыпало снегом.