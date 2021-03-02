Сегодня, 2 марта, в центре Бейрута в районе Площади павших группы протестующих перекрыли подъезды к центру и другие важные автомагистрали ливанской столицы.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, десятки демонстрантов подожгли покрышки и мусорные баки, блокировав движение в центре Бейрута, а также северный выезд из города и ряд основных дорог.

Перекрытия дорог начались после сообщений о том, что цена за доллар выросла до 10 тысяч ливанских фунтов. Таким образом, средняя месячная зарплата по стране упала до 80-100 долларов.

"Мы не можем больше это выносить. Доллар растет, а им нет дела до нас. Они все еще делят свои доходы", - приводят слова местного жителя в материале.

Помимо этого, ливанские телеканалы ведут прямые эфиры из других районов страны, где демонстранты также блокируют движение автотранспорта.

По последним данным, автомагистрали перекрыты горящими покрышками в районе Джия к югу от Бейрута, в Даура севернее столицы, а также в некоторых поселениях долины Бекаа на востоке страны.



В центр Бейрута тем временем прибыли военные, которые частично деблокировали главную столичную трассу на эстакаде Ринг.

Отметим, что с начала экономического кризиса в Ливане в октябре 2019 года национальный фунт обесценился относительно доллара с 1,5 до 10 тысяч. Цены на ряд продуктов за это время выросли на 200%. Больше половины ливанцев официально считаются безработными, 50% семей оказались за чертой бедности. Государство продолжает субсидировать товары первой необходимости, включая топливо и медикаменты.

Экономическая ситуация усугубляется политическим кризисом на фоне неспособности политических сил договориться о составе правительства и ограничительными мерами в рамках борьбы с коронавирусом, из-за которых закрываются предприятия и уменьшается количество рабочих мест.

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