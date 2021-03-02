Ученые из России во время эксперимента на МКС выяснили, что выделяющие метан микроорганизмы Methanosarcina mazei прекрасно переносят длительные полеты в космосе. При этом на Земле они обитают на мусорных свалках, в сточных водах, пищеварительном тракте животных и людей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проводившееся в 2010-2020 годах.

В рамках упомянутого исследования был осуществлен эксперимент "Тест", когда на внешнюю поверхность МКС на 1 и 2 года размещали культуры микроорганизмов.



После экспозиции в течение 24 месяцев сохранилась жизнеспособная популяция клеток Methanosarcina mazei. На основании полученных результатов можно сделать вывод о наличии в геноме метаногенной археи Methanosarcina mazei S-6T протекторных механизмов от воздействия факторов космического пространства - в том числе таких, как вакуум, ультрафиолетовое-облучение и перепады температур, сделали вывод ученые.

Как выяснилось, для защиты клетки покрывались трехслойной сложно организованной оболочкой, которая не формируется в наземных условиях даже при облучении ультрафиолетом. Уже собрана доказательная база существования у микроорганизмов в условиях, не благоприятствующих росту (голодании, окислительном стрессе), универсального механизма защиты жизненно важных внутриклеточных структур, и прежде всего нуклеоида.

Эксперимент проводился, чтобы получить представление о физиологических особенностях микроорганизмов, возможно, обитающих на других планетах, и узнать механизмы их приспособления к неблагоприятным условиям.

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