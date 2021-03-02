Шведские ученые впервые в истории изучения нового короанвируса нашли мутировавшую форму SARS-CoV-2 в организме новорожденного ребенка. Его мать была больна COVID-19 перед родами.

Об этом сообщает портал The Conversation.

Беременная женщина с подозрением на COVID-19 и сильными болями в животе была доставлена в больницу Мальмё. Врачи заметили, что у ее ребенка аномально низкая частота сердечных сокращений, которая может служить признаком недостатка кислорода. Было сделано кесарево сечение. Анализы крови ребенка подтвердили, что у него очень низкий уровень кислорода, а мазки из горла показали, что и мать, и малыш заражены коронавирусом.

Используя мазки из горла матери и новорожденного, был секвенирован геном SARS-CoV-2, чтобы подтвердить возможность того, что ребенок был инфицирован еще в утробе матери. Поскольку ребенок был изолирован от матери сразу после кесарева сечения и не контактировал с другими членами семьи, когда проводились тесты, подтвердилась гипотеза о том, что он действительно был инфицирован до своего рождения.

При этом вирусный геном у матери и ребенка был идентичным. Однако несколько дней спустя новое генетическое секвенирование показало, что популяция вируса у ребенка изменилась и содержала мутировавшую версию вируса вместе с исходным штаммом вируса матери.

По словам ученых, это первый раз, когда удалось обнаружить случай мутации коронавируса при его передаче от матери к еще не родившемуся плоду.

Мутация малыша, названная A107G, произошла всего через пять дней после его появления на свет. Генетические изменения могли быть вызваны контактом ребенка с внешней средой за пределами утробы матери. Исследователей удивило, как быстро они произошли.

Важным открытием стали также изменения, обнаруженные в плаценте, которая в утробе снабжает плод кровью и питательными веществами. Оказалось, что половина ее ткани повреждена воспалением. Был выявлен белок коронавируса как на материнской, так и на плодной стороне плаценты.

Мать быстро вылечилась от COVID-19, однако новорожденному потребовалась помощь из-за преждевременных родов. При этом у ребенка выработались антитела к вирусу, и он не страдал от серьезных симптомов.

Передача коронавируса от беременной женщины к плоду происходит очень редко, поскольку плацента служит барьером для инфекции и имеет относительно низкие уровни белка ACE2, который вирус использует для проникновения в клетки. В исключительных случаях вирус повреждает плаценту, что и приводит к недостатку кислорода.

Ранее ученые обнаружили, что во время лечения пациентов с COVID-19 при помощи переливания плазмы кровы, коронавирус начинает мутировать.

Между тем, как писала "Страна", британская мутация коронавируса стала доминирующей в Бельгии.