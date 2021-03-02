В Боливии давка на студенческом собрании в университете Эль-Альто привела к гибели пяти человек, поскольку ограждения на четвертом этаже не выдержали давления толпы.

Об этом сообщает Еxplica.

"На данный момент известно о пяти погибших и трех пострадавших, которые находятся в реанимации, после того что произошло в университете Эль-Альто. Я отправил на место начальника полиции Джонни Агилера, чтобы составить полный отчет о случившемся", - говорит глава боливийского МВД Карлос дель Кастильо.

В то же время, по данным пресс-службы университета, несчастный случай произошел на факультете экономических, финансовых и административных наук. Молодые люди пришли для участия в студенческом собрании.

Президент страны Луис Арсе выразил соболезнования семьям погибших и выразил надежду на прояснение фактов случившегося.

Ранее "Страна" сообщала, что в Боливии произошло покушение на президента Боливии Луиса Арсе. Неизвестные совершили покушение, применив динамит.

Также напомним, что в Аргентине умер футболист, выпавший с шестого этажа из-за плохих перил. Трагедия произошла во время вечеринки примерно 6 октября 2019 года.