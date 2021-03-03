Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что русская языковая культура принадлежит не только России, но и Украине. Он также предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру.

Это заявление чиновник сделал в интервью программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

Гордон поинтересовался у собеседника, может ли Киев инициировать запрет на вещание российских телеканалов по всему миру.

"Не знаю, как это возможно, я бы лучше сделал по-другому. Я бы инициировал, чтобы наши телеканалы (вещали) по всему миру, в том числе русскоязычные… Русский язык, или, как я его называю, слобожанский язык в нашем случае, не принадлежит России. В Украине государственный язык - украинский… Но русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам. Почему я должен ее отдавать?" - задал риторический вопрос Аваков.



По его словам, украинские русскоязычные телеканалы с удовольствием смотрели бы за рубежом.

Ранее в том же интервью Аваков рассказал о своем отношении к легализации марихуаны.

Также он заявил, что против разрешения населению пользоваться пистолетами.