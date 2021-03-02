Бывшего главного тренера московского "Спартака" и сборной России по футболу 67-летнего Олега Романцева госпитализировали в Москве, ему провели операцию.

Об этом со ссылкой на председателя комитета ветеранов футбола Российского футбольного союза (РФС) Александра Мирзояна пишет "РИА Новости".



"Ему стало плохо, он сам вызвал скорую. Видимо, поставили клапан, сдавило грудь. Он позвонил Александру Кокореву (экс-футболист "Спартака" - Ред.), сказал, что сейчас все нормально", - рассказал Мирзоян.



В данный момент Романцев находится в отделении кардиореанимации больницы №51 в состоянии средней тяжести. Еще один бывший тренер клуба Александр Тарханов сообщил, что Романцев чувствует себя нормально.

"Я разговаривал с женой Олега Ивановича Наташей, она сказала, что у него после операции состояние здоровья средней тяжести. Он чувствует себя нормально, говорит, что сердце у него не болит", - сообщил тренер.

Отметим, что Романцев возглавил "Спартак" 1 января 1989 года и руководил командой до 15 июня 2003 года с перерывом на один сезон в 1996 году. За это время он выиграл со "Спартаком" чемпионат и Кубок СССР, восемь чемпионатов России, три Кубка страны, а также по разу выводил команду в полуфиналы всех еврокубков. Романцев стал самым титулованным тренером "Спартака" за всю историю клуба.

Ранее "Страна" сообщала, что знаменитый тренер сборной Нидерландов по футболу попал в больницу из-за проблем с сердцем.

Также напомним, что умер легендарный тренер "Ливерпуля" и сборной Франции Жерар Улье.