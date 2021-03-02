Руководство инициативы COVAX по справедливому глобальному доступу к вакцинам против COVID-19 опубликовали первый список уже распределенных препаратов.

Согласно документу, Украине выделили 1 776 000 доз вакцин "Ковишилд" и "АстраЗенека", а также 117 тысяч доз "Пфайзера".

Об этом сообщается на сайте ЮНИСЕФ.

На первом этапе распределения 142 странам выделили в основном вакцины "АстраЗенека" и "Ковишилд", а еще 18 государствам - "Пфайзер" (в гораздо более скромных объемах).

Сколько именно из выделенных Украине 1 776 000 доз - это "АстраЗенека", а сколько - "Ковишилд", из таблицы непонятно.

В дальнейшем организация будет публиковать данные об ориентировочных графиках поставок распределенных доз, которые разбиты на период февраль-март и апрель-май. Эти сроки зависят от множества факторов, включая национальные нормативные требования, наличие препарата, национальные планы вакцинации, а также разрешения на экспорт и импорт.

Поставки этих распределенных партий уже начались: Индия, Гана и Кот-д’Ивуар получили дозы вакцины "Ковишилд". Гана и Кот-д’Ивуар начали кампании вакцинации с использованием этих доз в понедельник.

Ранее "Страна" рассказывала, что "Ковишилдом" привился Владимир Зеленский.

Мы также писали, что в Канаде не хотят прививать вакциной "АстраЗенека" пожилых, тогда как Максим. Степанов назвал ее очень эффективной для людей старше 70.