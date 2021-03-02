В Луцке, где воспитатель детсада заклеила 4-летнему мальчику рот, шестиклассник выпрыгнул из окна школы с криком "Я - Джеки Чан!" и сломал ногу.

Об этом сообщает со ссылкой на очевидцев местное издание "Конкурент".

Во время перемены в учебном заведении мальчик вылез в оконный проем на первом этаже и крикнув "Я - Джеки Чан!" выпрыгнул на улицу. При этом он имитировал удар пяткой в грудь, который еще называют "выпрыжкой".

Однако приземлившись, он почувствовал сильную боль в голени. С уроков его забрали родители и доставили в травмпункт. Там у него обнаружили перелом.

Позже стало известно, что после такого несчастного случая парень не расстроился. Напротив обрадовался, что ему долго не придется ходить в школу.

Ранее "Страна" сообщала, что в киевской школе старшеклассник сорвал уроки, распылив слезоточивый газ. Учителя позвонили родителям и попросили забрать детей из школы.

Также напомним, что в Харькове школьник устроил факир-шоу и изверг изо рта столб огня прямо во время урока. Сообщение заметили киберполицейские и передали информацию в Новобаварского отдела.