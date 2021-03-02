Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил против разрешения в Украине выращивать марихуану в домашних условиях. При этом он поддерживает продажу каннабиноидов по рецептам.

Об этом глава МВД заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Я не против того, чтобы каннабиноиды выдавались по рецепту. Каннабиноиды - это элемент вытяжки из марихуаны, которые присутствуют в таблетках, выдаются по рецепту, чтобы смягчать боль. Но я категорически против того, чтобы разрешить выращивать марихуану где-то на подоконнике, два горшочка, и при необходимости покуривать. Потому что марихуана - это открытая дорога к более тяжелым наркотикам", - сказал министр.

Аваков считает, что некоторые страны, уже легализовавшие марихуану, жалеют об этом.

"Тут не надо торопиться... Это создаст и в без того нашей непростой жизни дестабилизацию и тягу к более тяжелым наркотикам", - повторил он.

Ранее "Страна" приводила мнение Авакова по легализации короткоствола.

Еще мы подробно разбирали, что написано в проекте закона о легализации марихуаны.

Мы также рассказывали, как к легализации каннабиса относятся криминальные круги.