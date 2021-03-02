Прокуратура обжаловала вердикт киевского суда, который приговорил избившего 4-летнюю девочку мужчину к 5 годам тюрьмы с испытательным сроком на 3 года. Это наказание заменено на 5 лет реального тюремного срока.

Об этом информирует пресс-служба киевской прокуратуры.

По версии следствия, в апреле 2020 года мужчина, находясь в квартире со своей сожительницей и ее 4-летней дочерью, испытывая неприязнь к ребенку и в связи с ее отказом повиноваться его указаниям, нанес девочке многочисленные телесные повреждения, среди которых - тяжкие, являвшиеся опасными для жизни.

"Приговором суда первой инстанции мужа признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК Украины, и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, однако на основании ст. 75 УК Украины освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года. Не соглашаясь с назначенным наказанием указанный приговор суда сторона обвинения обжаловала в апелляционном порядке", - говорится в сообщении.

В свою очередь Киевский апелляционный суд отменил вердикт суда первой инстанции и принял новый, согласно которому мужчина приговорен к реальной мере наказания в виде 5 лет лишения свободы.

Напомним, в прошлом году в Днепропетровской области 25-летняя мать жестоко избила своего трехлетнего сына. На следующий день малыш скончался по дороге в больницу.

Ранее мы писали о том, что летом прошлого года столичная прокуратура сообщила о подозрении в покушении на убийство мужчине, который, будучи пьяным, до полусмерти избил шестилетнего мальчика.