Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков выступил против легализации короткоствольного оружия в Украине. По его мнению, оружие такого типа должно быть только у силовиков.

Свое мнение министр высказал в большом интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"А вы представьте, что мы окажемся в мире, нашем переходном, когда любой гражданин, независимо от своей личной ситуации и психики, будет иметь возможность обладать короткоствольным оружием... Я против", - заявил Аваков.

Он добавил, что многие выступают за легализацию короткоствольного оружия, но при этом возмущаются, когда происходят драмы с применением такого оружия.

"Я за то, чтобы человек имел возможность иметь, если у него все в порядке с головой, охотничье или спортивное оружие. Что касается короткоствольного оружия, им должны обладать исключительно работники правоохранительных органов. По крайней мере, пока", - сказал чиновник.

Несмотря на свое убеждение Аваков буквально направо и налево раздает наградные пистолеты. За семь лет пребывания в кресле министра он вручил наградное оружие 3 196 людям. И среди них далеко не все были правоохранителями.

Ранее "Страна" рассказывала, что думает криминалитет о легализации в Украине короткоствола.