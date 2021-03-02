В городе Каховка Херсонской области мужчина украл автомобиль "Жигули", чтобы доказать своей сожительнице, что он нашел работу. Он утверждал, что машину ему выдали на новом месте трудоустройства.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона на своей странице в Facebook.

"28 февраля около 23:15 в г. Каховка в полицию обратился 34-летний местный житель. Мужчина сообщил, что вечером приехал к брату в гости на автомобиле "ВАЗ 2101", который оставил незапертым возле дома. Через два часа мужчина собрался возвращаться домой, но обнаружил отсутствие своего транспортного средства. В течение часа полицейские установили местонахождение автомобиля и личность злоумышленника", - заявили в пресс-центре.

После распространения правоохранителями ориентировки, экипаж сектора реагирования заметил вблизи с. Раздольное похожий по описанию автомобиль. Полицейские подали водителю сигнал для остановки, но руководитель только увеличил скорость и начал убегать. Полицейские начали преследование и через несколько километров остановили "ВАЗ". В салоне кроме водителя полицейские увидели женщину и маленького ребенка.

Уже прибыв в отделение задержанный объяснил, что утром гражданская жена отправила его на поиски работы. Из своего населенного пункта он поехал в Каховку, там зашел в гости к тестю, где они вместе употребляли алкогольные напитки. Затем он решил обмануть сожительницу - позвонил и сказал, что нашел работу.

"Сам он пошел бродить по улицам, где увидел незапертую "Жигули". Мужчина соединил провода в замке зажигания, завел автомобиль и поехал на нем домой. Женщине мужчина рассказал, что автомобиль ему выдали на новой работе и предложил прокатиться", - рассказали правоохранители.

Начальник местной полиции Виктор Попов сообщил, что злоумышленник проживает в с. Новонаталовка Хрестивськои территориальной общины, ему 41 год. В 2015 году он был привлечен к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления и в августе этого года освободился из мест лишения свободы.

"Однако уже 16 ноября 2020 злоумышленник продолжил свои незаконные действия и угнал у 47-летнего каховчанина такой же автомобиль "ВАЗ". В тот раз суд избрал ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей", - добавили в полиции.

В данный момент решается вопрос о сообщении мужчине подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

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