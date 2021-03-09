Началась Масленичная неделя, которая продлится до 14 марта. Ранее мы уже писали о рецептах тонких блинов, теперь собрали пять вариантов простой и вкусной начинки, которую можно приготовить за пять минут.

1. Начинка с фетой и петрушкой

Разомните вилкой сыр фета либо перебейте его блендером. Мелко нарежьте петрушку. Добавьте ее в сырную массу. Положите пару ложек сметаны в смесь и тщательно перемешайте ее.

2. Начинка со скрэмблом и беконом

Приготовьте смесь для омлета: взбейте яйца и молоко. Вылейте однородную массу на разогретую сковороду. Постоянно помешивайте лопаточкой, чтобы получить воздушный омлет (скрэмбл). В конце поперчите и посолите. Отдельно обжарьте нарезанный полосками бекон. Выложите на блинчики яичную смесь, бекон, нарезанную зелень.

3. Начинка с творогом, помидорами и базиликом

Для этой начинки возьмите творожный сыр, либо не сухой творог. Намажьте блинчики, выложите сверху нарезанные помидоры (черри либо коктейльные), листья базилика. Сверните блины рулетом.

4. Начинка с сыром и медом

Заверните в блинчик несколько ломтиков сыра на выбор (камамбер, бри, горгонзола). Полейте сверху медом либо клубничным джемом.

Фото: 1000 menu

5. Начинка с пастой из авокадо

Для начинки возьмите пару авокадо. Измельчите мякоть в блендере до однородной массы. Посолите, добавьте немного лимонного сока. Намажьте пастой остывшие блинчики. Заверните так, чтобы начинка была внутри.

Фото: iamcook.ru