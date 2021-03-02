Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина от коронавируса компании AstraZeneca, произведенная в Индии и поставляемая в Украину под названием Covishield, абсолютно идентична с препаратом, который поставляют в Великобритании и в Евросоюзе.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24" во вторник, 2 марта.

По словам главы Минздрава, в мире все крупные производители вакцин от Covid подписали контракты по производственным мощностям в различных странах мира, когда стали понятны масштабы пандемии. И во всех случаях нет отличий в производимых препаратах в различных частях мира.

"AstraZeneca законтрактировала две мощности в Китае, в Индии. Serum Institute - это понятно, потому что это крупнейший производитель вакцин в мире. В Южной Корее, в Таиланде, даже в России. Когда мы в августе начали переговоры, то они нам предлагали поставки из Ярославля, где у них завод. Вся вакцина абсолютно одинаковая, вне зависимости от места производства. Вакцины Covishield и AstraZeneca полностью одинаковые", - заявил Степанов.

Ранее "Страна" сообщала, что индийская вакцина CoviShield, которой прививают украинцев, была зарегистрирована без сертификации.

Также в своем материале мы подробно разбирали, какие есть вопросы к индийской вакцине CoviShield, которой начали прививать украинцев.