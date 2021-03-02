Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении семи высокопоставленных российских чиновников, в числе которых замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и директор ФСБ Александр Бортников.

Об этом свидетельствует документ, обнародованный ведомством во вторник, 2 марта.

В новый санкционный список США попали:

Замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко;

Начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин;

Директор ФСБ Александр Бортников;

Замминистра обороны РФ Алексей Криворчуко;

Замминистра обороны РФ Павел Попов;

Директор ФСИН Александр Калашников (также внесен в санкционный список Евросоюза);

Генпрокурор РФ Игорь Краснов (также внесен в санкционный список Евросоюза).

Эти топ-чиновники внесены в список SDN List, что подразумевает заморозку их активов в США. Также американцам запрещается вести дела с этими гражданами России.

Напомним, о введении санкций руководством Соединенных Штатов стало известно сразу же после того, как о подобном решении объявил Евросоюз. Данные меры были приняты в ответ на посадку российского оппозиционера Алексея Навального. Кроме Калашникова и Краснова в европейском списке санкций оказались глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов.

Ранее мы писали об укреплении российского рубля на фоне введения санкций в отношении российских топ-чиновников.