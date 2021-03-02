Появился полный список российских чиновников, попавших под санкции США за Навального
Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении семи высокопоставленных российских чиновников, в числе которых замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и директор ФСБ Александр Бортников.
Об этом свидетельствует документ, обнародованный ведомством во вторник, 2 марта.
В новый санкционный список США попали:
- Замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко;
- Начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин;
- Директор ФСБ Александр Бортников;
- Замминистра обороны РФ Алексей Криворчуко;
- Замминистра обороны РФ Павел Попов;
- Директор ФСИН Александр Калашников (также внесен в санкционный список Евросоюза);
- Генпрокурор РФ Игорь Краснов (также внесен в санкционный список Евросоюза).
Эти топ-чиновники внесены в список SDN List, что подразумевает заморозку их активов в США. Также американцам запрещается вести дела с этими гражданами России.
Напомним, о введении санкций руководством Соединенных Штатов стало известно сразу же после того, как о подобном решении объявил Евросоюз. Данные меры были приняты в ответ на посадку российского оппозиционера Алексея Навального. Кроме Калашникова и Краснова в европейском списке санкций оказались глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов.
Ранее мы писали об укреплении российского рубля на фоне введения санкций в отношении российских топ-чиновников.