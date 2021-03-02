Степанов не исключил задержку прибытия китайской вакцины Sinovac от коронавируса
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил, что поставка китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac Life Sciences будет задержана.
Об этом он сказал 2 марта в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".
"Согласно контракту, мы ожидаем поставку первых 700 тысяч доз в течение 30 календарных дней после регистрации вакцины. Вакцина была зарегистрирована 6 февраля в Китае, то есть 6 марта они должны поставить в Украину. Я дал поручение, чтобы ситуацию выяснили у контрагента, но мне что-то подсказывает, что может быть перенос сроков", - признался министр.
Он добавил, что из-за дефицита на вакцины задерживается и поставка в рамках инициативы COVAX 117 тысяч доз вакцины Pfizer.
"Мы в январе получили подтверждение поставки в середине февраля, но сегодня уже 2 марта, а вакцины нет", - констатировал он.
При этом он заметил, что в Европе похожая ситуация с поставками.
"Посмотрите, что происходит в Европе: та же AstraZeneca переносит сроки, Pfizer переносит сроки", - сказал он.
Как писала "Страна", Минздрав до 6 марта ожидает поставки вакцины CoronaVac, закупленной за средства госбюджета.
Напомним, власти уже один раз обещали привезти эту вакцину, но тогда поставка вообще сорвалась. Мы разбирались, почему это произошло.