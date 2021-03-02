Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил, что поставка китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac Life Sciences будет задержана.

Об этом он сказал 2 марта в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

"Согласно контракту, мы ожидаем поставку первых 700 тысяч доз в течение 30 календарных дней после регистрации вакцины. Вакцина была зарегистрирована 6 февраля в Китае, то есть 6 марта они должны поставить в Украину. Я дал поручение, чтобы ситуацию выяснили у контрагента, но мне что-то подсказывает, что может быть перенос сроков", - признался министр.

Он добавил, что из-за дефицита на вакцины задерживается и поставка в рамках инициативы COVAX 117 тысяч доз вакцины Pfizer.

"Мы в январе получили подтверждение поставки в середине февраля, но сегодня уже 2 марта, а вакцины нет", - констатировал он.

При этом он заметил, что в Европе похожая ситуация с поставками.

"Посмотрите, что происходит в Европе: та же AstraZeneca переносит сроки, Pfizer переносит сроки", - сказал он.

Как писала "Страна", Минздрав до 6 марта ожидает поставки вакцины CoronaVac, закупленной за средства госбюджета.

Напомним, власти уже один раз обещали привезти эту вакцину, но тогда поставка вообще сорвалась. Мы разбирались, почему это произошло.