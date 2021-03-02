В Черногории, которая недавно разрешила экстренный импорт российской вакцины "Спутник V", президент Мило Джуканович в связи с ухудшением эпидемической ситуации призвал запретить въезд в страну без отрицательных результатов ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом сообщает телерадиокомпания RTCG.

"Здоровье граждан Черногории находится в серьезной опасности. Ужасающее количество больных и умерших от коронавируса требует введения новых мер. Граница должна быть закрыта для тех, кто не может предоставить отрицательный тест на коронавирус. Также необходимо ускорить иммунизацию населения", - заявил Джуканович.

По его словам, за 11 месяцев от коронавируса умерли более тысячи черногорских граждан. Для небольшой страны это значительный показатель, считает глава государства.

"Нам нужно вернуться к ответственному поведению, как было во время первой волны пандемии. Государственные институты должны забыть разногласия и соблюдать противоэпидемиологические меры", - сказал Джуканович.

Между тем Турция с 26 мая разрешит въезд в страну без теста на коронавирус.

А в Австрии с 1 марта в аптеках можно получить бесплатные быстрые тесты на коронавирус для тестирования в домашних условиях.