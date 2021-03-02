В Украине весной подскочат ценники на хлебобулочные изделия, свинину. Также эксперты прогнозируют подорожание овощей в 1,5-2 раза к маю.

По данным руководителя проекта "АПК:овощи и фрукты" Александра Хорева, больше всего дорожает свекла, поскольку в прошлом году под этой культурой уменьшили посевные площади. "Недобор по сезону - 60 тысяч тонн. В итоге свеклу уже продают по 5-7 гривен за килограмм, против 3,5 гривен в прошлом году", — поделился эксперт.

Лук, цены на который сейчас невысокие (около 2,5 гривен за килограмм), к апрелю может подорожать до 5 гривен.

К маю яблоки могут продавать по 55-75 гривен за килограмм. Эксперты объясняют это тем, что в прошлом году с качеством урожая были проблемы, а самые лучшие плоды отложили для отправки за границу.

По данным аналитического отдела ассоциации "Мясная отрасль", подорожает и свинина. С начала марта закупочные цены на свиней в живом весе выросли на 2 гривны за кило - до 45-46 гривен. Это приведет к росту цены на свинину и колбасу.

Как рассказал глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, из-за подорожания муки, хлеб социальных сортов будет дорожать примерно на 2% в месяц. Сдоба, печенье, торты - намного быстрее.

По мнению аналитика Tele Trade Сергея Родлера, по итогам первого полугодия, рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия может составить порядка 15-20%.

Также будут дорожать, хоть и не так сильно, подсолнечное масло, яйца, крупы.

Ранее мы писали, что больше всего подорожало в январе.

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