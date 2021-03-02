Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты, которые будут участвовать в довыборах в Верховную Раду 28 марта.

Об этом информирует пресс-служба ЦИК во вторник, 2 марта.

Всего зарегистрировано 34 кандидата в народные депутаты Украины - 20 человек выдвинутых политическими партиями и 14 самовыдвиженцев.

В округе №50 (Донецкая область) зарегистрировано 19 кандидатов: Викторию Шилову, Валентина Рыбина, Артема Марчевского, Иштвана Добшу, Людмилу Дорошенко, Александра Груздева, Сергея Звагольського, Богдана Мироненко, Александра Тамбулатова, Юрия Третьяка, Андрея Бондаренко, Юлию Галкову, Надежду Масло, Ларису Ревву, Андрея Масенца, Антона Ровенского, Андрея Аксенова, Юлию Кузьменко, Николая Головко.

В округе № 87 (Ивано-Франковская область) ЦИК зарегистрировал 15 кандидатов: Михаила Ноняка, Александра Леонидовича Шевченко, Марусю Зверобой-Беленькую, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинского, Юрия Юрченко, Василия Вирастюка, Юрия Голинея, Иосифа Резеша, Руслана Деревореза, Марию Жолоб, Ивана Макара, Сергея Сивачука, Александра Леонидовича Шевченко и Александра Петровича Шевченко.

При этом последних двух кандидатов, Александра Леонидовича Шевченко и Александра Петровича Шевченко, которые являются так называемыми "клонами" кандидата от партии "За будущее", бывшего нардепа Александра Леонидовича Шевченко, ЦИК зарегистрировал в последний день.

"Всего в ЦИК было подано 64 заявления о регистрации кандидатами в народные депутаты, на 30 из них Комиссия ответила отказом. Основные основания - не внесение денежного залога в определенном законом размере и несоответствие представленных документов требованиям избирательного законодательства", - добавили в ведомстве.

Напомним, вчера ЦИК зарегистрировала кандидатом от "Евросолидарности" на довыборы в Верховную Раду по округу №50 в Донецкой области кардиохирурга Юлию Кузьменко, обвиняемую в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Ранее мы писали, что ЦИК зарегистрировала украинского силача Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты от "Слуги народа".