Во вторник, 2 марта, на острове итальянском острове Сицилия снова началось извержение самого высокого действующего стратовулкана в Европе Этна, его высота 3 295 метров над уровнем моря. Из-за извержения прекратил работу аэропорт.

Об этом сообщает агентство ANSA.

Так, вулкан выбросил столб пепла в сторону города Катания. В нескольких городах и селах, которые расположены к югу от вулкана, в частности в Николоси, Трекастагни, Аки Санантонио и Сан Грегорио, обнаружены части камней, которые были выброшены из Этны.

"Из-за извержения вулкана Этна и осевшего вулканического пепла взлетно-посадочная полоса аэропорта Катании в настоящее время закрыта. Ведутся работы по ее очистке", - сообщила пресс-служба аэропорта Катании в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, 2 марта началось извержение вулкана Синабунг на индонезийском острове Суматра.

Также сообщалось, что во время прошлого извержения вулкана Этна также был закрыт аэропорт.