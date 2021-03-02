С 23 февраля по 2 марта в Херсонской области на территории биосферного заповедника "Аскания-Нова" погибли 613 птиц, в том числе занесенные в Красную книгу Украины. Специалисты подозревают, что пернатые отравились.

Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на директора заповедника Виктора Гавриленко.

"Только за сутки, 1 марта, 214 мертвых птиц. Всего их 613, среди них одна краснозобая казарка, десять белолобых гусей, 98 огарей, 122 кряквы, девять канюков обычных, один орлан, кречет (сокол), ястребы, серые журавли , 250 грачей, 114 галок", - сказал Гавриленко.

По его словам, у птиц все признаки отравления.

"Птицы рвут, чихают и кашляют кровью, не надо играть в анализы... У нас нет гибели птиц от вирусного, бактериологического характера - это подтверждено. На уровне Херсона, Одессы мы способны делать такие исследования. Новейшие препараты могут быть исследованы в Харькове и институте МЗ. Главная проблема в том, что зерно до сих пор на полях никто не убрал. 1 марта мы ездили за четыре километра от нас - зерно рассыпано везде. Ну, это не моя работа искать, что натворили наши аграрии. Гибнут хищные птицы. Вообще они долгожители, а погибают, потому что днем ​​где-то наелись, а на ночь летят к нам, эти препараты не убивают сразу", - пояснил директор заповедника.

Заместитель начальника Госпродпотребслужбы в Херсонской области Наталья Клим рассказала, что ее ведомство анализирует материал погибших птиц. Она вслед за Гавриленко тоже озвучила версию с зерном в качестве причины отравления.

"Было отобрано по пять трупов птиц, и были направлены анализы в одесскую лабораторию. Протоколы не подтвердили заболевания птиц, все трупы были сожжены, утилизированы. Было осуществлен отбор проб воды, кормов из кормушек в "Аскании-Нова", туши птиц были направлены в научный центр превентивной токсикологии пищевой и технической безопасности МОЗ Украины, потому что есть подозрение, что птиц отравили. На сегодня мы не получили протоколов, поэтому результатов нет. С 24 февраля по 1 марта на территории 369 голов гибели птиц, то есть опять они погибают. Все тела сожжены. Также было выявлено, что на полях вблизи заповедника рассыпано зерно. Госпродпотребслужба отреагировала, была создана рабочая группа, были отобраны образцы зерна, ждем результатов", - сообщила Клим.

Она добавила, что эксперты осмотрели место накопления запрещенных и непригодных для использования химических средств защиты растений в селе Мирное, что на территории бывшего ОАО "Каланчацкий агрохим" с целью исследования условий хранения пестицидов и химикатов.

"Было выявлено 63 железобетонных контейнера на открытой неогражденной площадке, один расположен отдельно. На двенадцати - признаки утечки жидкости на бетонной поверхности. На территории присутствует стойкий неприятный запах. Данное место хранения - в 25 км от биосферного заповедника. Инспекция предоставит выводы, могло ли эта ядовитое вещество повлиять на гибель птиц", - сказала Клим.

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