Министерство цифровой трансформации работает над тем, чтобы самая крупная в мире электронная платежная система PayPal, которая позволяет оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы, начала работать в Украине.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время эфира онлайн-приемной во вторник, 2 марта.

"Мы уже год общаемся с PayPal, в Давосе прошла встреча с нашей командой, проводим Zoom-конференции. Есть определенные вопросы. Украина в принципе не присутствовала на бизнес-карте расширения PayPal. Я не хочу делать спойлеры, но мы над этим работаем. Мы даже в соцсетях СЕО PayPal в комментариях задаем вопросы", - сказал Федоров.

По состоянию на 2017 год PayPal работает уже в 202 странах мира, но не во всех предоставляется полный набор услуг.

Жители Украины могут только вводить средства на счёт PayPal, а выводить или снимать их нельзя, это так называемая система Send only, которая работает в общей сложности в 96 странах, которые введи лимиты со стороны правительств данных государств.

Ещё 2 марта 2016 года в Варшаве прошла встреча между представителями национального банка Украины и PayPal, в ходе которой было заявлено, что в стратегии развития PayPal Украины на данный момент не существует.

Компания PayPal Inc. основана в марте 2000 года в результате слияния компаний Confinity и X.com - финансовой компании, основанной Илоном Маском. В первые же месяцы существования она стала обслуживать электронные аукционы и к апрелю 1998 года более 1 млн аукционов на eBay предлагали оплату посредством платёжной системы PayPal.

Материнская PayPal создана в 1998 году компанией Confinity, основателями которой были Питер Тиль и Макс (Максимилиан) Левчин - родившийся в Киеве американский программист, который считается членом так называемой "мафии PayPal" - неформального сообщества инвесторов и предпринимателей, работавших в ней до её поглощения EBay.

Напомним, в мае прошлого года Кабинет министров Украины анонсировал заход PayPal в страну. В январе 2020 года президент Владимир Зеленский обратился к президенту компании с предложением работать в Украине.

Также сообщалось, что в 2018 году тогдашний замминистра экономики Максим Нефедов заявлял об отсутствии у PayPal планов зайти на украинский рынок.