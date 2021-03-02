В последнюю неделю зимы в Украине отмечено ускорение роста числа новых случаев заражения коронавирусом. А с середины февраля начало расти число умерших от последствий инфицирования. Причем подавляющее большинство умерших находились на ИВЛ.

Такие данные приводит в обзоре эпидемиологической ситуации в стране Институт проблем математических машин и систем Национальной академии наук Украины.

"Скорость роста достигла и незначительно превысила значение осенней волны. Скорость распространения можно примерно оценить как удвоение количества новых случаев в течение трех недель. Среднее за последнюю неделю количество новых случаев составляет 6 353 в сутки", - говорится в обзоре.

При этом уверенный рост количества новых случаев происходит во всех регионах Украины, кроме Запорожской, Луганской и Херсонской областей. Авторы документа уподобили динамику новых заражений в Украине Румынии и Польши.

Что касается смертности, в институте в последние несколько дней наблюдают резкое ускорение роста официальной статистики смертей от COVID-19.

"Общая летальность продолжает расти и достигла 2,8% (от общего числа зараженных - Ред.). Средняя госпитальная летальность за весь период наблюдений составила около 15%, летальность у больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии - 76%, летальность у больных, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) - 89%", - сказано в документе.

Оценка ассоциированной с СOVID-19 избыточной смертности, построенная по региональным данным Государственной службы статистики Украины, в 2020 году составила 40-60 тысяч смертей.

Ранее "Страна" сообщала, что на Прикарпатье врачи отметили самые тяжелые осложнения COVID-19 за все время пандемии. На ИВЛ там кладут уже детей.

Мы также писали, что зараженные коронавирусом нередко совершают суицид. Например, в Днепре тяжелобольной СOVID-19 перерезал себе горло.