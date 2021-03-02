Во вторник, 2 марта, мировые цены на нефть эталонных марок колеблются между ростом и падением, в ожидании решений стран ОПЕК+ об изменении уровня добычи нефти со следующего месяца. Технический комитет ОПЕК+ на заседании во вторник изучит ситуацию на нефтяном рынке, чтобы дать рекомендацию последующему министерскому мониторинговому комитету (JMMC), выводы которого затем будут рассмотрены всеми министрами стран ОПЕК+.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 КСК во вторник составляет $63,68 за баррель, что на $0,01 (0,02%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

В то же время, цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $60,68 за баррель, что на $0,04 (0,07%) выше уровня на закрытие рынка в понедельник.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в ходе технического комитета ОПЕК+ отметил улучшающиеся перспективы глобального нефтяного рынка и мировой экономики в целом, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

По словам Баркиндо, спрос на нефть продолжает расти и в 2021 году увеличится на 5,8 млн б/с - до примерно 96 млн б/с, "обнадеживающие изменения в мировой экономике и устойчивый спрос в Азии являются положительными факторами".

Но он подчеркнул, что глобальная пандемия COVID-19 продолжает создавать риски для восстановления, сославшись на данные, показывающие, что в последнюю неделю февраля впервые за семь недель выросло количество новых случаев инфицирования в мире.

Сообщается, что на предстоящей встрече между странами ОПЕК+ могут возникнуть противоречия, поскольку некоторые участники, такие как Саудовская Аравия, сохраняют консервативный подход, в то время как другие, включая Россию, хотят увеличить добычу, учитывая значительное укрепление нефтяных цен, пишет S&P Global Platts.

"Brent в этом году подорожала почти на 30%, поскольку стимулирующие меры и вакцинация способствовали надеждам на рост спроса, - подчеркивают аналитики ANZ. - В связи с этим члены альянса могут снова обратиться к королевству (Саудовской Аравии - Ред.) за поддержкой рынка, даже если другие будут призывать к увеличению квот".

На данный момент сокращение добычи странами ОПЕК+ составляет 7,2 млн б/с, или примерно 7% от доковидного объема, отмечает S&P Global Platts. По условиям соглашения от 3 декабря 2020 года, ОПЕК+ может ежемесячно увеличивать производство на 500 тыс. б/с.

Однако по итогам мартовского заседания добыча может вырасти с апреля на 1,5 млн б/с, если Саудовская Аравия примет решение не продлять добровольное сокращение производства на 1 млн б/с.

Напомним, Оксана Марченко рассказала, поставлял ли принадлежащий ей завод нефтепродукты в "ДНР/ЛНР".

Также сообщалось, что огромное облако появилось после выбросов на нефтехимическом заводе под Ивано-Франковском.