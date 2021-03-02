11 летний мальчик погиб, провалившись под лед в 20 метрах от берега на реке Днепр в Запорожье. Его 10-летнюю подругу удалось спасти. Трагедия произошла во вторник, 2 марта, около 14:20. Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

Информацию о том, что на пляже в Заводском районе Запорожья под лед провалились двое детей в ГСЧС получили в 14:29. Еще до приезда спасателей рыбакам удалось спасти 10-летнюю девочку. А 11-летний мальчик ушел под воду.

В процессе поисково-спасательной операции водолазы аварийно-спасательного отряда спецназначения ГСЧС подняли со дна тело погибшего ребенка.

Фото: ГСЧС

Ранее "Страна" писала о том, что спасатели сняли с льдины двух киевлян, которые дрейфовали вниз по Днепру.

Также мы сообщали, что киевлянка с собакой провалилась под лед, сотрудники ГСЧС спасли обеих.