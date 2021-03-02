Социальная сеть Инстаграм после невероятного успеха нового приложения для голосового общения Clubhouse объявила о нововведении. Теперь в сервисе для обмена фото есть функции Live Rooms - это комнаты для прямых эфиров, которые одновременно могут вести до четырех человек. До этого прямые трансляции в Инстаграм могли вести только два участника.

О новинке сообщается в официальном блоге соцсети.

Как заявили в соцсети, комнаты призваны побудить людей вести ток-шоу, устраивать джем-сейшны или "просто тусоваться с большим количеством друзей". Прямые трансляции с большим числом участников, по мнению представителей Инстаграм, позволят привлечь более широкую аудиторию, поскольку их будут видеть подписчики всех ведущих эфира.

Как запустить комнату в Инстаграм:

выбрать опцию "Прямой эфир";

ввести заголовок трансляции и коснуться значка Live Rooms;

выбрать и добавить собеседников в комнату - либо всех сразу, либо по мере необходимости во время трансляции.

Ранее "Страна" приводила рекомендации о том, на кого подписываться в модном Clubhouse.

Мы также сообщали, что Инстаграм будет блокировать аккаунты за оскорбления пользователей в личных сообщениях.