Начиная с 7 марта "Укрзализныця" ограничит высадку и посадку пассажиров в Житомирской и Черновицкой областях из-за сложной эпидемиологической ситуации. Также в этих регионах приостановлена продажа билетов на поезда.

Об этом пресс-служба "УЗ" сообщила "Интерфакс-Украина".

Продажа билетов в Житомирской и Черновицкой областях приостановлена согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Билеты не будут продавать из-за ограничений усиленного карантина, с 7-12 марта, но возможно и дольше, если области будут оставаться "красными". Для тех пассажиров, которые уже купили билеты на поезда после 7 марта, в данных областях будет ограничена высадка и посадка.

Напомним, с полуночи 27 февраля в Черновицкой области начали действовать ограничения "красной зоны" карантина. Житомирская область попала в "красную зону" 1 марта.

Также сообщалось, что начиная с 7 марта поезда "Укрзализныци" не будут ездить в Ивано-Франковскую область или из нее. В регионе также действуют карантинные ограничения "красной зоны".