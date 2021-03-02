В Израиле прививки от коронавируса получили уже 52% взрослого населения. Такой показатель считают самым большим в мире. Об этом сообщает Newsru.co.il.

По данным на втоник, 2 марта, вторую дозу вакцины Pfizer получили 3 439 919 человек (59 тысяч человек за последние сутки). Также первую дозу вкололи 4 772 078 (около 43 тысяч человек за сутки).

Полный курс из двух прививок прошли уже 37% от всего населения страны и более 52% взрослого (в возрасте от 16 лет и старше).

Больничные кассы активно приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

Напомним, в Израиле ввели зеленые паспорта для вакцинированных от коронавируса и переболевших.

Также мы сообщали, что власти Израиля готовятся полностью снять страну с карантина уже к апрелю.