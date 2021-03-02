Глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Андрей Виленский получил первую дозу индийской вакцины от коронавирусной болезни CoviShield.

Об этом свидетельствует видео, обнародованное во вторник, 2 марта, на Facebook-странице НСЗУ.

Виленский рассказал, что вакцинировался в Киевской городской клинической больнице №1, где сформирована мобильная бригада, делающая прививки от коронавируса.

"Хочу сказать, что я вакцинируюсь остатками вакцины после окончания рабочего дня этой команды", - заявил он.

По его словам, в одном флаконе содержится 10 доз вакцины и если остаются неиспользованные дозы, их утилизируют.

"Поэтому есть смысл записаться в очередь на вакцинацию, даже если вы не входите в те группы населения, которые будут вакцинировать в первую, вторую или третью очередь", - добавил чиновник.

Напомним, первым украинским чиновником, который получил прививку от коронавируса, стал министр здравоохранения Максим Степанов. Глава Минздрава вакцинировался 1 марта в прямом эфире.

На следующий день, 2 марта, прививку получили президент Украины Владимир Зеленский, а также замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Вакцинирование украинских чиновников вне очереди (первыми, по плану Минздрава, препарат получают медики и военные - Ред.) призвано повысить доверие украинцев к вакцине.

Ранее мы писали, что 23 февраля, в аэропорт "Борисполь" прибыла первая партия вакцины от коронавируса CoviShield, произведенной в Индии по лицензии британской компании AstraZeneca. 24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса, а 1 марта стартовала онлайн-запись на получение прививки.

"Страна" подробно писала о том, какие побочные эффекты есть у вакцины CoviShield.