И.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев рассказал, как ведомство расследует связанные с экс-президентом Петром Порошенко уголовные дела. По его словам, сейчас в рамках расследования выполняются международно-правовые поручения. А для закрытия производств и вызова политика на допросы нет оснований.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом Сухачев сказал 2 марта на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

"В расследовании ГБР находится ряд уголовных производств, в которых рассматриваются вопросы правонарушений, в которых принимал участие Порошенко. В настоящее время в этих уголовных производствах выполняются международные запросы... Также продолжаются экспертные исследования", - проинформировал Сухачев.

Отвечая на вопрос о том, почему Порошенко не вызывают на допросы, и.о. директора ГБР сказал, что тот уже допрошен.

"Порошенко допрошен по всем уголовным производствам. У нас нет сейчас оснований его вызывать и безосновательно задавать одни и те же вопросы, поэтому мы ждем результатов международных запросов. Сейчас мы не можем принять решения относительно закрытия ни одного из уголовных производств", - подытожил он.

На Порошенко или в связи с ним открыто немало уголовных дел, и они постоянно продолжают возбуждаться. Так, весной было заведено производство по поводу вывоза из Украины картин, о котором подробно писала "Страна".

А осенью ведомство Ирины Венедиктовой открыло против Порошенко и чиновников Минфина уголовное дело о сговоре по кредиту.